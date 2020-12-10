اقتراح قانون من “اللقاء التشاوري” يمنح عفوا عاما جزئيا يوازي تخفيض العقوبة لثلثي المدة

قدم النائب عدنان طرابلسي باسم “اللقاء التشاوري” النيابي الخميس اقتراح قانون معجل مكرر وبمادة وحيدة يمنح عفوا عاما جزئيا يوازي تخفيض العقوبة الى ثلثي المدة.

والاقتراح هو عن:

1 – الاحكام الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وكان المحكوم عليه قد امضى ثلثي المدة.

2 – الجرائم التي حركت بها دعوى الحق العام امام كافة انواع المحاكم ومضى على توقيف المدعى عليه ثلثي الحد الاقصى للعقوبة التي يمكن ان يحكم فيما لو تمت ادانته.

3 – الجرائم التي لم يحرك فيها الحق العام في حال سلم المدعى عليه نفسه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

4 – تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة لمدة خمسة وعشرين سنة سجنية.

5 – تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة.

6 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ولمدة ثمانية عشر شهرا.

وقال طرابلسي إن “هذا الاقتراح يفتح المجال امام تخفيض ما بين 2000 الى 3000 سجين وبذلك نكون قد خفضنا عبئا كبيرا من معاناة السجناء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام