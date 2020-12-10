ظريف: امريكا مضطرة للعودة الى الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن “امريكا مضطرة للعودة الى الاتفاق النووي، لكنها مطالبة ببذل الجهود لتحصل على عضوية هذا الاتفاق ايضا”. واكد “نحن مستعدون لكي تعود امريكا الى الاتفاق النووي، لكن في الوقت نفسه ينبغي عليها من خلال تنفيذ التزاماتها ان تكتسب مؤهلات العودة الى الاتفاق ايضا”.

ولفت ظريف الخميس الى “محاولات واشنطن المستدامة من اجل التوصل الى اجماع دولي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وفشلها المستدام ايضا في بلوغ مناها؛ وعلي سبيل المثال فشل امريكا في الحصول على اجماع امني دولي ضد ايران، خلال الدورة الاولى من الاتفاق النووي”.

وأوضح ظريف ان “أسباب قلق الامريكيين والصهاينة من الاتفاق النووي يعود لدور هذا الاتفاق في افشال محاولاتهم للتوصل الى اجماع دولي ضد ايران”، وأشار الى ان “الاتفاق النووي كان قد ابطل التهم الامنية الموجهة الى ايران، بما في ذلك 6 قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي ضد طهران التي لم تدخل حيز التنفيذ؛ وهو ما يكشف عن اسباب قلق امريكا والكيان الصهيوني ازاء توقيع هذا الاتفاق الدولي”.

وقال ظريف إن “الاتفاق النووي، هو اتفاق قانوني وقعت عليه 6 بلدان بتصريح من مجلس الامن الدولي”، وقال “ينبغي التريث لنرى ما سيفعله الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن يعلم بانه مضطر الى العودة للاتفاق النووي”، وتابع “حكومة بايدن تعي جيدا انه لا يمكن التطرق الى بعض القضايا في سياق العودة للاتفاق النووي، بما في ذلك القضايا الصاروخية الايرانية”.

المصدر: وكالة ارنا