موسى في اليوم العالمي لحقوق الانسان: للتخلي عن المصالح وإيجاد مساحة مشتركة لتحصين الوطن

اعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، في تصريح لمناسبة “اليوم العالمي لحقوق الانسان”، أن “هناك اسئلة بديهية مؤلمة تفرض نفسها، من اموال المودعين المحجوزة، وانفجار المرفأ الذي دمر وقتل، الى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الاولية للعيش الكريم، الى حسن تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الانسان، والحفاظ على الحريات العامة المسؤولة، وهي ميزة لبنان التاريخية، ورفع يد السياسة عن القضاء واصلاحه، وقانون انتخاب عصري وغيرها الكثير من الاسئلة التي تؤرق المواطن”.

ورأى أن “الأزمة الاقتصادية الخانقة وانفجار المرفأ المدمر، والجائحة المخيفة وظروف المنطقة المقلقة التي نعاني شظاياها. تفرض علينا اليوم، وإن تأخرنا، التخلي عن المصالح والمحاصصات والتطييف والذهاب الى مساحة مشتركة لتحصين الوطن وتخفيف المأسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام