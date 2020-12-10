أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 10-12-2020

البناء

• قالت مصادر متابعة لملف الدعم للمواد المستوردة إن القضية الأشدّ خطورة لا تكمن في ارتفاع أسعار المواد التي سيُحجب عنها الدعم أو يخفَّض او يرشَّد بل بكون تمويل الاستيراد سيتم لأكثر من نصف الفاتورة من خارج مصرف لبنان ما سيؤدي لارتفاع جنونيّ في سعر الصرف قد يصل معه الدولار خلال أسابيع إلى 20 و30 ألف ليرة. فيتبخر بذلك كل دعم.

• قالت مصادر أوروبية إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن والرئيس الإيراني حسن روحاني يطلقان مباشرة أو عبر فريقيهما تصريحات أقرب للرسائل المتبادلة بما يشكل مفاوضات غير مباشرة تمهّد للعودة للتفاهم النووي بعدما باتت الالتزامات المتبادلة كافية للعودة.

النهار

• يعاني قطاع الصيد البري تراجعاً لافتاً نتيجة قلة عدد الصيادين بسبب غلاء الخرطوش ومستلزمات الصيد ما يشكّل أعباء معيشية على أصحاب هذا القطاع.

• تقوم جهات مقربة من رئيس حزب عريق ومعارضيه بوساطة لعدم خروج الأمور عن نصابها وإخراجها من المحاكم والدعاوى المتبادلة، بغية التوصل إلى مخرج يرضي الجميع.

• يقول وزير سابق انه للمرة الاولى يفتح ملف الفساد داخل المؤسسة العسكرية لكن من الضروري عدم المبالغة فيها حرصا على المؤسسة الجامعة اكثر من غيرها.

الجمهورية

• مازح أحد المسؤولين نوابًا مؤيدين للتدقيق الجنائي وقال: كنت متفائلا بالتدقيق ولكن عندما حملتم لواءه صرت أخشى عليه لأن كل ملف أمسكتموه كانت نتيجته الفشل.

• نقلت أوساط سياسية عن مصادر دبلوماسية إستياءً فرنسيًا من المماطلة في تأليف الحكومة ما انعكس تقصيراً للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي الى لبنان في 21 الجاري.

• قال قريبون من شخصية غير مدنية إن استهدافه سيعني فتح ملفات كثيرة وكبيرة سيقدمها حتى لا يكون كبش محرقة لأي زعيم يدّعي النزاهة.

اللواء

• يتجه قطب مسؤول لحسم خياراته، بالسير قدماً بتأليف الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوعدات الخارجية..

• قرّر مرجع كبير تفعيل الأطر التنظيمية المحيطة به، لإعتبارات لم يكشف عنها النقاب بعد..

• مع نفاد الاحتياطي النقدي بالعملات الصعبة لدى مصرف لبنان، امتنع التجار، إلى حدّ كبير عن التعامل بالشيكات المصرفية، مطالبين بالنقد Cash!

المصدر: صحف