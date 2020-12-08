مصادر متابعة لملف التأليف للمنار:الرئيس عون سيعطي الاربعاء رأيه في التصوّر الذي قدّمه الرئيس الحريري للحكومة

قالت مصادر متابعة لملف التأليف للمنار إن:”الرئيس الحريري قصد أمس الرئيس عون كشريك في التأليف، أخبره بتصوّره للحكومة، وعرض له التوزيع العام للحقائب أي توزيع الحقائب على الاطراف السياسيين ، كمّا حصّة رئيس الجمهورية منها”.

وأضافت:”النقاش التفصيلي في الحقائب حال دون الدّخول في تفاصيل الاسماء”.

وتابعت”بعد انتهاء الرئيس الحريري من عرضه ، قال له الرئيس عون : انشاالله خير ، أعطيك جوابًا في هذين اليومين … لذلك أعلن الرئيس المكلف بعد اللقاء عن موعد آخر هو الاربعاء”.

وتابعت ان”الرئيس عون سيعطي الاربعاء رأيه في التصوّر الذي قدّمه الرئيس الحريري للحكومة : عددا وتوزيعًا للحقائب”.

وختمت ان”الرئيس عون سيقدّم ما كان يطالب به الفرنسيون دائما أي رؤيته شخصيا لتشكيلة الحكومة : عددا وتوزيعا للحقائب عموما وحصة الرئاسة الأولى خصوصا”.

المصدر: المنار