حركة المطار سجلت تراجعا من بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني 73 بالمئة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 16:32

حركة المطار سجلت تراجعا من بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني 73 بالمئة

منذ 22 mins 8 December، 2020
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