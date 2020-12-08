الشيخ ياسين زار المطران عبدالله مهنئا: لتشكيل حكومة إنقاذ في أقرب وقت

شدد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين على “ضرورة تشكيل حكومة انقاذ في اقرب وقت ممكن لوضع حد للانحدار العام في البلاد، مؤكدا على ان مصلحة الشعب اللبناني بكل فئاته هي في الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي”.

وخلال زيارة له لراعي أبرشية صور للموارنة المطران شربل عبد الله بمناسبة تسلمه مهام الرعية في مدينة صور ومنطقتها، قال العلامة ياسين إن ما يحكى عن نية خبيثة لرفع الدعم عن مستلزمات الحياة في هذه الظروف الصعبة يؤشر لقصر نظر وطمع القيمين على هذا الامر والداعين اليه لان من شأن ذلك ان يزيد الازمة ويفجر الاوضاع الامنية في البلد.

وأكد الشيخ ياسين على استمرار التعاون مع المطران عبد الله استمرارا للعلاقة الطيبة والتعاون مع سلفه المطران شكر الله الحاج على قاعدة العيش المشترك وتمتين الاخوة بين الشعب اللبناني.

واستنكر الشيخ ياسين الاعتداء الصهيوني على كنيسة الجتمانية في فلسطين المحتلة والذي يؤكد ان سياسة الاحتلال هي ضد معتقدات المسلمين والمسيحيين مناشدا الشعوب العربية وعي هذا الامر والتكاتف مع الشعب الفلسطيني.

المصدر: موقع المنار