مراسل المنار: طائرتان اسرائيليتان تخترقان اجواء الشمال وتحلق بشكل دائري فوق طرابلس باتجاه البحر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 11:58

مراسل المنار: طائرتان اسرائيليتان تخترقان اجواء الشمال وتحلق بشكل دائري فوق طرابلس باتجاه البحر

منذ 54 mins 8 December، 2020
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