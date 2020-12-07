المفتي عبدالله: مدينة صور ستبقى نموذجا للعيش المشترك

اعتبر “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبدالله ان “مدينة صور ستبقى نموذجا للعيش المشترك”.

وأشار المفتي عبد الله خلال زيارة تهنئة للمطران شربل عبدالله في كنيسة سيدة البحار المارونية في صور الاثنين الى “اهمية ان يتقلد زمام مطرانية صور وتوابعها المطران عبدالله صاحب الشخصية الجامعة، لما يمثل من حالة العيش المشترك والادراك الدائم لحياة البشر ومصالحهم”.

واعتبر المفتي عبدالله ان “المطران عبدالله خير خلف لخير سلف الا وهو المطران نبيل شكر الله الحاج، الذي ارسى النهج الوطني اللبناني، وكان المبادر للمحبة والألفة بين أبناء الرعية والمدينة والمنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام