استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الاثنين وفد “اللقاء التشاوري” الذي ضم النواب: فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، عدنان طرابلسي والوليد سكرية.

وبعد الللقاء، قال كرامي “زيارتنا إلى الرئيس دياب تأتي ضمن الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد والتي تحتم على الجميع أقصى درجات الاستنفار في تحمل المسؤولية لمواجهة كل التحديات”، وتابع “تمنينا على الرئيس دياب، واستنادا إلى الدستور، التوسع في تصريف الأعمال باعتبار أن الوضع الاستثنائي الذي تحدثنا عنه هو من أكثر الضرورات إلحاحا، على الرغم من أن الرئيس دياب يقوم بما يمليه عليه القانون والدستور، وهو لن يتخلى عن القيام بواجبه الوطني للتصدي للأزمات”.

وقال كرامي “لا بديل عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ القرارات الكبرى التي تتطلبها المرحلة”، وسأل “أين هم الذين بشرونا بأنهم الأقوى في طائفتهم وأن الحكومة ستتألف خلال أيام؟ إنهم أول الذين تخلوا عن مسؤولياتهم”.

وحذر كرامي “من المس بالاستقرار الاجتماعي، خصوصا وأنه اليوم في حده الأدنى والفئات التي سيلحق فيها الضرر غير قادرة على تحمل هكذا قرار”، وتابع “في ما يتعلق بالوضعين الاقتصادي والمالي وبالاصلاحات التي على رأسها التدقيق الجنائي ومواجهة كورونا وحماية الفقراء، تتأكد الحاجة إلى حكومة فاعلة وكاملة الصلاحيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام