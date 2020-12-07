إصابة 8 فلسطينيين برصاص العدو الصهيوني خلال مواجهات بالضفة والقدس المحتلتين

أصيب، صباح اليوم الاثنين، 8 شبان فلسطينيين برصاص قوات العدو الصهيوني، خلال مواجهات اندلعت في مخيمي الدهيشة وقلنديا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت وكالة “فلسطين اليوم” نقلا عن شهود عيان، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات العدو في مخيم قلنديا شمال القدس، أدى إلى إصابة أربعة شبان بينها حالات خطيرة بالرصاص الحي في الصدر وأدخلوا على إثرها إلى غرف العمليات.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابات وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي، من بينها ثلاث إصابات في الصدر والبطن والشريان الرئيسي في الفخذ وجميعها خطيرة وتم إدخالها إلى غرفة العمليات، فيما الإصابة الرابعة وصفت بالمتوسطة في القدم.

وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية أصيب 4 شبان برصاص قوات العدو الصهيوني خلال مواجهات اندلعت بالمخيم.

وأفاد شهود عيان، أن مواجهات اندلعت عند الشارع الرئيس القدس/الخليل بين الشبان وقوات العدو، إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 شبان بأعيرة نارية.

كما اعتقلت تلك القوات خمسة شبان من المخيم، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

ووفقاً للشهود، فإن قوة خاصة من جيش العدو اقتحمت المخيم، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في شوارع المخيم.

المصدر: فلسطين اليوم