قوات العدو تشن حملة مداهمات في الضفة الغربية

شنت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو داهمت منزل مواطن في بلدة عورتا جنوبي نابلس وسلمته بلاغاً لمقابلة مخابراتها.

كما اقتحمت قوات العدو عدة مناطق في الخليل وقرى رام الله خاصة جفنا، واندلعت مواجهات في العيساوية.

وأفادت مصادر محلية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، خلال اقتحام قوات العدو بلدة بيتا جنوب نابلس. وتركزت عملية الاقتحام بالحارة الغربية، وشرع الجنود بحملة دهم لعدد من المنازل ومحيطها، فيما اعتلوا أسطح بعض المنازل.

وأصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الأحد، بحالات اختناق جراء إلقاء قوات العدو قنابل الغاز على منازل المواطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

المصدر: مواقع