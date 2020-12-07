فوز تحالف مادورو في الانتخابات في فنزويلا

استعاد التحالف بزعامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السيطرة على البرلمان في البلاد، إثر فوزه في انتخابات تشريعية أجريت الأحد قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وحصل التحالف الداعم لمادورو على 7،67% من أصوات الناخبين، وفق ما أعلنت الاثنين رئيسة المجلس الوطني الانتخابي انديرا ألفونزو.

وأوضحت أن قسما صغيرا من المعارضة شارك في الانتخابات حصل على 18% من الأصوات، وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يعتبر سلطة مادورو غير شرعية، دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية