بين الترويج الاعلامي والحقيقة.. اين التشكيلة الحكومية؟

اشارت مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة للمنار الى ان الترويج بأن التشكيلة الحكومية منجزة وهي في جيب الرئيس المكلّف سعد الحريري ولا يُنتظر الا أن يقدّمها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الهدف الاول منه هو إظهار أنّ الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل هما المسؤولان عن تعطيل تشكيل الحكومة وأنّ الرئيس الحريري قام بما عليه.

واضافت المصادر ان الهدف الثاني من هذا الترويج هو القول للفرنسيين: اضغطوا على الرئيس عون والنائب باسيل فالحريري أنجز ما يجب إنجازه ويكفي أن يذهب الى القصر الجمهوري وأن لا يخرج منه بإشكال. واشارت الى ان الحريري لن يقدم على أي خطوة من دون التنسيق مع الفرنسيين ومن دون الحصول على اسماء الوزراء الشيعة كلّهم.

وكشفت المصادر ان الفرنسيين يعملون بشكل حثيث من أجل ولادة الحكومة قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان خلال الشهر الحالي أي قبل نهاية هذا العام.

المصدر: قناة المنار