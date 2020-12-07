خبراء يحذرون من تدهور الوضع الصحي في الولايات المتحدة غداة لقاء انتخابي لترامب

نبه مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة الأحد إلى ضرورة احترام التدابير الوقائية لا سيما وضع الكمامات. وذلك في أعقاب لقاء لدونالد ترامب تجاهل فيه كثر من مؤيديه تلك الاجراءات. وفيما تجاوزت البلاد

الأسبوع الأسوأ لها لناحية تفشي كوفيد-19.

وقالت الطبيبة ديبرا بيركس منسقة خلية الأزمة حول فيروس كورونا في البيت الأبيض “أسمع أشخاصا يرددون كالببغاوات بأن الكمامات لا تنفع… وبأن التجمعات الكبرى لا تتحول بؤرا لتفشي المرض”. لكنهم “على خطأ”.

وأضافت “لدينا حكام ورؤساء بلديات يتفشى الوباء في ولاياتهم ومدنهم بالمستويات نفسها كما خلال الصيف. لكنهم لا يدفعون باتجاه السياسات نفسها التي اعتمدت حينها. والتي يعلمون أنها عكست مسار تقدم الوباء”.

ورأت أن ذلك “مؤسف جدا”. متحدثة عن “أسوأ حدث للصحة العامة” شهدته البلاد.

ورغم أنها لم تنتقد ترامب مباشرة. إلا أن تصريحها أتى غداة لقاء انتخابي للملياردير الجمهوري الذي توجه مساء السبت إلى ولاية جورجيا للمشاركة في حملة انتخاب مرشحين لمجلس الشيوخ.

ولم يضع غالبية المشاركين في اللقاء. والذين وقفوا جنبا إلى جنب على مسافات قريبة في مكان مفتوح. الكمامات. ولم يشر الرئيس الذي لا يضع بدوره غالبا الكمامة.

في خطابه الذي استمر ساعتين. إلا بشكل مقتضب إلى الوباء.

وتواجه الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. بحيث تخطت على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة عددا قياسيا للإصابات اليومية الجديدة. فقد أحصيت بين الجمعة والسبت 230 ألف إصابة جديدة.

وخلال الأيام الخمسة الماضية. سجلت البلاد أكثر من 2500 وفاة يوميا. رقم لم تشهده حتى في أسوأ مراحل الوباء خلال الربيع. ويعالج أكثر من مئة ألف مريض حاليا في المستشفيات في كافة أنحاء البلاد وهو معدل غير مسبوق أيضا.

ورأى المدير السابق لوكالة الأدوية سكوت غوتلييب الأحد في حديث عبر قناة “سي بي أس” أن “المستقبل قاتم خلال الأسابيع الستة المقبلة”. مضيفا أن “على الناس حماية أنفسهم” ومتوقعا بلوغ عدد الوفيات 400 ألف بحلول أواخر كانون الثاني/يناير (مقابل 280 ألفا حاليا).

وحذر المدير السابق لمراكز مكافحة الأمراض توم فريدن في تغريدة من أن “الشهرين المقبلين سيكونان على الأرجح بدرجة السوء نفسها أو ربما أسوأ”.

وأوصت مراكز مكافحة الأمراض الجمعة للمرة الأولى بي”الاستخدام الشامل” للكمامة أي عند الخروج من المنزل. وفي الأماكن المفتوحة أو المغلقة على السواء.

وقالت إن”الولايات المتحدة دخلت مرحلة انتقال عالي المستوى للعدوى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية