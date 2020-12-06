الأردن.. إصابات كورونا اليومية تواصل التراجع بتسجيل 2576 حالة والإجمالي يتجاوز 240 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، تسجيل 2576 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 46 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3056 حالة، في تراجع لانخفاض الحالات اليومية المصابة التي قاربت 8 آلاف حالة خلال الشهر الماضي.

وأصدرت وزارة الصحة الأردنية بيانا حول مستجدات أوضاع الوباء في البلاد، حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، وجاء فيها أنه تم تسجيل 2576 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضي، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 240089 حالة، بينهم 49589 حالة نشطة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 46 وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء منذ أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3056 حالة.

كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (194) حالة، فيما غادرت (177) حالة المستشفيات بعد شفائها. في حين يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1689 حالة، منها (401) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كانت المملكة الأردنية قد سجلت أعلى حصيلة لإصابات وباء كوفيد-19 في الثامن عشر من الشهر الماضي بإعلان 7933 إصابة خلال 24 ساعة.

وبحصيلة اليوم يستمر المعدل اليومي في التراجع بعدما كانت حالات الإصابة المسجلة التي أعلنتها الحكومة أمس 3160 حالة.وتفرض المملكة عددا من التدابير الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد-19 بينها حظر شامل يبدأ منذ العاشرة مساء الخميس إلى نفس التوقيت من مساء يوم الجمعة، بجانب جعل موعد أداء صلاة الجمعة من الساعة 11.15 ولغاية الساعة 12.15 ظهرًا، بحيث يكون الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام.

المصدر: وكالة سبوتنيك