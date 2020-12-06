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December 6 2020 - 17:56

اليمن: مدير مطار صنعاء: العدوان يسعى لإيجاد مبرر لاستهداف المطار المتكرر

منذ 54 mins 6 December، 2020
مطار صنعاء الدولي
اليمن - عربي وإقليمي

نفى مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف مزاعم العدوان حول وقوع انفجار ذخيرة في المطار، مؤكداً بأن المزاعم ليست بالجديدة وهي محاولة لتضليل الرأي العام العالمي وإيجاد مبرر لاستهداف المطار المتكرر.

وفي تصريح له قال الشايف إن الاستهداف المتكرر لمطار صنعاء يهدف إلى تعطيله وإخراجه عن جاهزيته وإيهام العالم بأنه غير جاهز كي لا تلقى المطالبات بفتحه أي استجابة، مشيراً إلى أن استخدام الأمم المتحدة لمطار صنعاء حصرا يسبب إحراجا لدى المواطنين وأهالي المرضى الذين هم بحاجة للسفر لتلقي العلاج.

وأمل الشايف بموقف أممي واضح بخصوص إغلاق المطار أمام الرحلات الإنسانية على الأقل، موضحاً أن المطار جاهز لاستقبال مختلف الطائرات المدنية وطائرات الشحن.

المصدر: المسيرة

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