مصادر يونانية: حادث خطير بين فرقاطتين تركية ومصرية كاد يتحول إلى اشتباك خلال تدريبات في المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2020 - 17:56

مصادر يونانية: حادث خطير بين فرقاطتين تركية ومصرية كاد يتحول إلى اشتباك خلال تدريبات في المتوسط

منذ 2 ساعة 6 December، 2020
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