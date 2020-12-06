وزير خارجية العدو: الإدارة الأميركية الجديدة ستكون داعمة لـ”جهود التطبيع” في الشرق الأوسط

أكد وزير خارجية العدو الإسرائيلي غابي أشكينازي الأحد، أن كيانه انتقل من مرحلة “ضم الأراضي إلى التطبيع”، زاعماً أن “الباب مفتوح أمام الفلسطينيين للدخول في مفاوضات مباشرة مع دون شروط مسبقة”، حسب قوله. وقال أشكينازي، خلال مشاركة عبر الفيديو بما يُسمى “مؤتمر حوار المنامة” إنه “وفقا لحديث الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن فإن إدارته ستكون داعمة لاتفاقيات التطبيع في المنطقة”.

من جانبه، دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال المؤتمر “الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة للمفاوضات بهدف إنهاء النزاع”، حسب زعمه، موضحا “نحاول أن نجد مسارات جديدة للأهداف ذاتها دون سلوك مسار اتخذناه دون نتيجة لعشرات السنين… لا يمكن السماح بوجود شعب بلا دولة”، على حد تعبيره.

وزعم الزياني أن “اتفاق التطبيع” بين نظامه وكيان العدو “ليس موجها لأي دولة بل لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة”، على حد تعبيره.

المصدر: سبوتنيك