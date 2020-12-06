سلطنة عمان ترصد مئات الإصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين

أعلنت وزارة الصحة العمانية الأحد، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع؛ إلى 124886 حالة. كما أعلنت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن ارتفاع العدد التراكمي لحالات الوفاة بفعل تداعيات الإصابة بالفيروس إلى 1444، ومجموع حالات الشفاء من المرض إلى 116354.

وبالمقارنة مع بيان الخميس الماضي، فقد بلغ مجموع الحالات الجديدة المسجلة 557، وعدد الوفيات 9 حالات؛ فيما تم تسجيل 488 حالة تعافي من المرض. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التعافي من المرض، والتي وصلت إلى 93.168 بالمئة من مجموع الحالات؛ إلا أن عدد الحالات الحرجة مرتفع ويبلغ 88 حالة، وهو ما يعادل تقريباً نصف الحالات المنومة في المستشفيات البالغ عددها 172.

وتأتي عُمان في المركز التاسع على قائمة الإصابات بوباء “كوفيد 19” الخاصة بالدول العربية؛ وفي المركز 59 عالميا.

المصدر: سبوتنيك