الرئاسة المصرية: زيارة السيسي لفرنسا تأتي حرصاً على تنمية العلاقات الاستراتيجية ويُناقَش فيها التنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2020 - 13:22

الرئاسة المصرية: زيارة السيسي لفرنسا تأتي حرصاً على تنمية العلاقات الاستراتيجية ويُناقَش فيها التنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية (سبوتنيك)

منذ 3 ساعة 6 December، 2020
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