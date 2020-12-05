بوتين: روسيا ستزداد قوة بفضل مناطقها الشمالية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن “نية روسيا تفعيل جهود استثمار مناطقها الواقعة في منطقة القطب الشمالي”. وقال “في العقود القادمة، ستزداد روسيا قوة بفضل منطقة القطب الشمالي ومناطقها الشمالية، وهذا أمر واضح إطلاقا”.

وأشار بوتين السبت إلى أن “روسيا تعد دولة شمالية غالبا وكل ما يجري في الشمال يحظى بأهمية خاصة لها، ناهيك عن مساعي تطوير الممر البحري الشمالي الذي يربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي”.

وأكد بوتين أن “تطوير شمال روسيا سيحدد مستقبل البلاد، لاسيما من ناحية استخراج الموارد الطبيعية التي تحتاج إليها”، وشدد على “ضرورة توخي الحذر في ممارسة الأنشطة التنموية في شمال روسيا لتقليص المخاطر على البيئة”.

المصدر: روسيا اليوم