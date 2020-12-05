5 حالات وفاة وتسجيل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، تسجيل 5 حالات وفاة و584 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2204 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت وزارة الصحة خلال تقريرها الوبائي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 364 حالة منهم 154 حالة خطيرة و حرجة.

واشارت الصحة الى تعافي تعافي 442 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 24395 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 10493 حالة بالإضافة الى ان اجمالي المتعافين 13768 حالة، وارتفاع الوفيات 134 حالة وفاة

المصدر: فلسطين اليوم