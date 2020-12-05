في تحد جديد… “ناسا” توقع عقودا مع شركات عالمية لشراء غبار القمر

أبرمت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اتفاقيات مع أربع شركات عالمية لجمع عينات من القمر مقابل دولار واحد حتى 15000 دولار أمريكي.

وجاء في بيان نشرته الوكالة على موقعها الرسمي، أنها وقعت عقودا مع شركة Lunar Outpost of Golden الأمريكية مقابل دولار واحد، وشركة ispace Inc اليابانية مقابل 5000 دولار، وشركة ispace Europe SA في لوكسمبورغ مقابل 5000 دولار أمريكي أيضًا، وشركة Masten Space Systems في كاليفورنيا مقابل 15000 دولار أمريكي.

وقال مدير قسم رحلات الفضاء التجارية في وكالة “ناسا”، فيل مكاليستر: “إن شراء الغبار القمري من أربع شركات بإجمالي 25.001 دولار، أمر مذهل”.

وتخطط هذه الشركات لتنفيذ عمليات جمع الغبار المعروف باسم “الثرى القمري”‏، وهي التربة الناعمة على سطح قمر الأرض المكونة من صخور وأحجار محطمة ومكسرة، نتيجة ارتطام النيازك والأجرام السماوية الصغيرة به، ثم تقديم صور لـ”ناسا” للمواد التي تم جمعها، وذلك خلال مهمات غير مأهولة إلى القمر في عامي 2022 و2023.

وعقب ذلك، سيتم نقل ملكية التربة القمرية إلى الوكالة، التي ستستخدمها في إطار برنامج “أرتميس”، والذي يهدف إلى الهبوط على منطقة القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2024.

فضلًا عن ذلك، يهدف البرنامج لهبوط ثاني رجل وأول امرأة على القمر، ووضع الأساس لمهمة نهائية إلى المريخ.

المصدر: سبوتنيك