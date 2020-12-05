رئيس بلدية بدنايل: على المصابين حجر أنفسهم والتقيد بإجراءات الوقاية

ناشد رئيس بلدية بدنايل قضاء الكورة محمود يونس في بيان، “جميع المصابين بفيروس كورونا في البلدة حجر أنفسهم وعدم الخروج من منازلهم لأي سبب، وفي حال عدم توافر شروط الحجر المنزلي الإلزامي الإتصال بالبلدية لتأمين البديل، بعد ارتفاع عدد المصابين في البلدة بسبب عدم التقيد بالتباعد الإجتماعي ووضع الكمامة وإجراءات السلامة العامة، وتحسبا لعدم اللجوء الى عزل القرية بشكل كامل، وبعد ترجيح إمكان زيادة العدد ضمن محيط المصابين والمخالطين معهم”، مؤكدا أن “شرطة البلدية يمكنها تأمين حاجياتهم أيا كانت”.

وطلب من جميع أصحاب المحال التجارية “التقيد بدوام الفتح والإقفال بين السادسة صباحا ولغاية السادسة مساء، حتى إشعار آخر وتحت طائلة المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام