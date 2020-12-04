الشيخ الجعيد: نرفض رهان البعض على الخارج لاستبعاد مكون أساسي من الدخول إلى الحكومة

حمل المنسق العام لـ”جبهة العمل الإسلامي” في لبنان الشيخ زهير الجعيد “الطبقة السياسية الفاسدة والمتحكمة مسؤولية استمرار الأوضاع السيئة والخطيرة والمخيفة على كافة الصعد”.

وقال الشيخ الجعيد الجمعة إن المواطن اللبناني الفقير – والشعب اللبناني بغالبيته أصبح فقيرا – كان وما زال هو من يدفع ثمن مناكفات ومكابرات القوى السياسية الحاكمة التي لا هم لها سوى الحفاظ على مكتسباتها ومصالحها الذاتية بعيدا من مصلحة الوطن والمواطن”.

ورأى الشيخ الجعيد ان “على حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب تفعيل دورها والقيام بما تستطيعه”، وتابع “أما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف فهما مطالبان بالتنازل عن شروطهما التعجيزية والإسراع في تحمل المسؤولية وتقديم التشكيلة الحكومية والبدء بالعمل الجدي والبناء للخروج من الأزمة والضائقة التي نحن فيها”.

وقال الشيخ الجعيد إن “رهان البعض على الخارج لاستبعاد مكون أساسي له تمثيله السياسي والشعبي الوازن ودوره الأساس في تحرير لبنان من الاحتلال الصهيوني، من الدخول إلى الحكومة، فهو امر غير مقبول ورهان خاسر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام