تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة في محافظة عكار شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 17:52

تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة في محافظة عكار شمال لبنان

منذ 2 ساعة 4 December، 2020
كورونا
لبنان

أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان الجمعة انه تم تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة و50 حالة شفاء.

ولفتت الغرفة الى ان “اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الازمة وحتى اليوم أصبح: 2960 مصابا”، وتابعت “الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 569 حالة”، واضافت “أما حالات الحجر المنزلي الوقائي قيد المراقبة والمتابعة فبلغت: 585 حالة”، واوضحت “في حين بلغ اجمالي عدد حالات الشفاء: 2343 حالة”، وقالت “ارتفع عدد الوفيات الى 54 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الجائحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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