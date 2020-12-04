العميد حمدان: احكموا بالعدل وبالسرعة في ملفات الناس وافتحوا ملفات الفساد

دعا أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، في تصريح، الى “الحكم بالعدل وبالسرعة في ملفات الناس العالقة في محاكمكم والسجون تشهد والمظلومين يئنون وانتم صم بكم لا تبالون بوجع الناس، نفذوا إحقاق الحق خشية من رب العالمين أولا ومن غضب الناس و ثورتهم”.

وقال “عوضا عن الاستمرار في التركيز على الشكل دون المضمون في موضوع ما صرح به الوزير العميد محمد فهمي، أوقفوا هذا القال والقيل الذي لا يغني عن جوع، وانتم الأدرك باليقين، بعد المواطنين، بالمصرح به من قبل الوزير”.

واضاف “افتحوا، وانتم قادرون، ملفات الفساد في صفوفكم اولا ومن ثم بالكبار اذا جازت التسمية من الفاسدين والمفسدين في السلطة المذهبية والطائفية الحاكمة التي عينتكم أجمعين، و لكن لستم ملزمين هذا الخلل في التعيين بل القسم والضمير والانسانية والمسؤولية الوطنية يجب ان تكون الديدبان”.

وتابع “طبقوا قانون “من اين لك هذا”؟ عليكم و على كل من كان و سيكون والآن قيما على المال العام”، مضيفاً “احموا لقمة عيش اللبنانيين بسعيهم اليومي المغمس بالعرق والدم، بملاحقة عصابة الصرافين المستجدة التي تتلاعب بالسعر اليومي للنقد الوطني. نكون لكم نحن الناس حماة القضاء و لن يمسسكم سوء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام