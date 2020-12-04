أ.ف.ب: فرنسا ستضع “فيتو” على أي اتفاق “ليس جيدا” حول بريكست – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 10:18

أ.ف.ب: فرنسا ستضع “فيتو” على أي اتفاق “ليس جيدا” حول بريكست

منذ 19 mins 4 December، 2020
أخبار موقع المنار

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