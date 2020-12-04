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December 4 2020 - 08:46

دعوات أوروبية لوقف الأعمال العدائية في تيغراي بإثيوبيا

منذ 46 mins 4 December، 2020
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الاتحاد الاوروبي

دعا مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي جانيز لينارتشيتش الحكومة الإثيوبية إلى إعادة الاتصالات في منطقة تيغراي الشمالية، ووقف الأعمال العدائية.

وقال لينارتشيتش خلال زيارته مخيم أم رقوبة للاجئين الإثيوبيين في السودان: “أدعو السلطات الإثيوبية إلى رفع الحصار الذي تفرضه على الاتصالات”.

وأضاف: “تحدثت إلى عدد من اللاجئين في هذا المخيم اليوم، وربما الأكثر ألما سماع أنهم لا يملكون معلومات عن أقاربهم وأصدقائهم الذين تركوهم”.

ومنحت الحكومة الإثيوبية الأمم المتحدة ممرا إنسانيا “بدون قيود” في تيغراي، وفق اتفاق ينص على أن “الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني” يمكنهم الوصول إلى “السكان المعرضين للخطر في تيغراي”.

وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الشهر الماضي بشن عمليات عسكرية ضد “جبهة تحرير شعب تيغراي” الحزب الحاكم في شمال إثيوبيا، ردا على هجمات استهدفت معسكرات الجيش.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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