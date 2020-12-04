موسكو تسجل 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو اليوم الخميس، أن العاصمة الروسية سجلت 77 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 9203 أشخاص.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 625 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 472 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز في 19 نوفمبر الماضي حاجز المليوني حالة، وبلغ حوالي مليونين و376 ألفا حتى يوم الخميس.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء 2 ديسمبر ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد الأسبوع المقبل.

المصدر: روسيا اليوم