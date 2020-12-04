لقاح موديرنا يوفر المناعة لثلاثة أشهر

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا من تركيب شركة Moderna يوفر المناعة لمدة ثلاثة أشهر.

ونقلت عن دراسة أجراها المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أن كمية الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها في الجسم بعد اللقاح “تتناقص بشكل طفيف بمرور الوقت، كما هو متوقع، لكنها تظل مرتفعة لدى جميع المشاركين في التجربة لمدة ثلاثة أشهر بعد الجرعة المعززة من اللقاح”.

واستندت الدراسة إلى نتائج مراقبة مجموعة من 34 شخصا من مختلف الأعمار درس العلماء استجابتهم المناعية للقاح منذ المرحلة الأولى من التجارب السريرية له.

ويتكون لقاح شركة “موديرنا” من جرعتين ويجري التطعيم بالثانية وهي الجرعة المعززة بعد 28 يوما من الأولى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية