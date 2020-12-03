لبنان: تسجيل 15 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا في الهرمل

أعلنت لجنة التتبع والترصد الهرمل الخميس انه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالاضافة الى حالة وفاة واحدة.

واوضحت اللجنة انه “يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات”.

وأملت اللجنة “من الاهالي الانتباه لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الـpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية”.

ودعت الى الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام