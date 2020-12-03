الرئيس عون: الظروف تفرض بعض التوسع بتصريف الاعمال لحين تشكيل الحكومة

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الخميس “الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق”.

وأضاف عون “صحيح ان الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض بعض التوسع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنين الى حين تشكيل الحكومة العتيدة”.

وأكد عون على “ضرورة استمرار الاهتمام بأوضاع الطرق في ضوء السيول التي هطلت الاسبوع الماضي، علما أن ورش وزارة الاشغال كانت جاهزة لفتح الطرق وإزالة برك المياه منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام