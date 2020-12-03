إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات العدو والمستوطنين بنابلس

أصيب، اليوم الخميس، عدد من الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات العدو الصهيوني خلال اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف شرق المدينة، بحماية قوات العدو، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، اسفرت عن إصابة عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق.

وأفاد شهود عيان أن”عددا كبيرا من الآليات العسكرية ، اقتحمت نابلس من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وتوجهت نحو شارع عمان الذي أغلقه الشبان بالإطارات المشتعلة”.

وانتشر عشرات الجنود في الشوارع المحيطة بقبر يوسف وعلى أسطح بعض البنايات، مطلقين قنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.

المصدر: مواقع