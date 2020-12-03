وزارة الصحة العراقية تعلن التواصل مع شركة “فايزر” وشركات أخرى لتأمين اللقاح ضد “كوفيد -19”

أعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس، التواصل مع شركة فايزر وشركات أخرى لتأمين اللقاح ضد وباء “كوفيد- 19”. وجاء في بيان الوزارة، أنه “منذ بدء الجائحة وفور إعلان الشركات عن نيتها إنتاج اللقاحات بدأت وزارة الصحة بالتواصل مع هذه الشركات وعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات بشكل مباشر أو من خلال الدائرة التلفزيونية وتم إبرام اتفاقية مع الاتحاد العالمي للقاحات لتأمين كمية من اللقاحات تغطي 20 بالمئة من سكان العراق”.

وأضافت ” كما فاتحت وزارتنا وزارة الخارجية بعدة كتب لإبلاغ سفاراتها في الدول المنتجة للقاح لإعلامنا مراحل إنتاج اللقاح لكي يتسنى التواصل مع الشركات المعنية لتأمينه لشعبنا العزيز”، لافتة إلى أن ” قنوات التواصل ما تزال مفتوحة مع جميع الدول والشركات التي تعمل على تطوير اللقاح وبإشراك اللجان العلمية الاستشارية المختصة بهذا المجال”.

وبينت الوزارة أنه “فيما يخص التواصل مع شركة فايزر فقد تم عقد عدة اجتماعات معهم، بدأت في اجتماع يوم 22 تموز/يوليو عندما كانت الشركة في مراحل إجراء التجارب ووقعنا معهم اتفاقية عدم الإعلان عن المعلومات الخاصة بمراحل الإنتاج وتبعتها عدة اجتماعات، كان آخرها في 23 تشرين الثاني وفي هيئة المستشارين حول الموضوع “، مشيرة إلى أن “الاتفاق كان وضع الشروط للتفاوض معهم وتمت مناقشة الموضوع مع اللجان الاستشارية المختصة ووضعت الشروط وتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها اليوم الأربعاء، وكان من أهم الشروط هو حصول اللقاح على اعتمادية احدى المنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية”. وتابعت وزارة الصحة العراقية في البيان أنه “فور اعلان بريطانيا اعتماد لقاح فايزر هذا اليوم تواصلنا مباشرةً مع الشركة وطلبنا منهم الاجتماع غدًا لبحث آلية تأمين القضايا اللوجستية وتم تحديد الموعد”، مبينة أنه ” في نفس الوقت ما زلنا متواصلين مع شركة استرازنيكا وشركات صينية وأخرى وننتظر اعتماد أي من اللقاحات من قبل المنظمات العالمية حتى نشرع في التفاوض معهم”.

وأعلنت بريطانيا موافقتها على استخدام لقاح “فايزر-بيونتيك” ضد “كوفيد 19″، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.

المصدر: سبوتنيك