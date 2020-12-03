الكويت ترصد 314 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الخميس، إصابة 314 شخصا جديدا بفيروس كورونا (كوفيد 19)، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ما يرفع إجمالي الحالات إلى 143574. وتم تسجيل 540 حالة شفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حالتي وفاة بسبب مضاعفات المرض. وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في دولة الكويت 138674، ومجموع الوفيات 884 حالة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي ما زالت تحت العلاج في المراكز الصحية بالدولة 4016، وعدد الحالات في العناية المركزة 84. وتأتي الكويت في المركز السادس على قائمة الدول العربية لإصابات فيروس كورونا المستجد؛ كما تأتي في المركز 49 على القائمة الدولية.

المصدر: سبوتنيك