روسيا ترصد 36 خرقاً لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتركيا 8 خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 36 خرقا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما رصد الجانب التركي 8 خروقات.

وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن تم نشره على موقعها الرسمي”رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 36 خرقا في محافظات حلب (2) واللاذقية (18) وإدلب (16) وذلك في حين رصد الجانب التركي 8 خروقات (لم يؤكدها الجانب الروسي).

وأشارت الدفاع الروسية إلى قيام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين بتنفيذ 2648 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية –4597.4 طن.

المصدر: سبوتنيك