صندوق النقد: ملتزمون بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات لكن هناك حاجة لإطار مالي متسق

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن”الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات الضرورية، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الحاجة إلى إطار مالي متسق ما تزال قائمة”.

وفي كلمة لها خلال “المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني” المنعقد في باريس عبر تقنية الفيديو، أوضحت جورجيفا أن “لبنان بحاجة إلى إستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل النظام المصرفي”.

ولفتت إلى أن “جهود صندوق النقد لوضع برنامج شامل لتحقيق الاستقرار والإصلاح لم تقطع شوطا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة في غياب حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات، غير أن الدعم العالمي المعروض في المؤتمر مشجع”.

المصدر: رويترز