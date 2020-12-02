التعبئة التربوية حول ما حصل باليسوعية: حوادث مؤسفة يستفيد منها المصطادون بالماء العكر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 2 2020 - 19:04

التعبئة التربوية حول ما حصل باليسوعية: حوادث مؤسفة يستفيد منها المصطادون بالماء العكر

منذ 17 mins 2 December، 2020
التعبئة التربوية
لبنان

علقت التعبئة التربوية في حزب الله في بيان لها الاربهاء على الأحداث التي حصلت أثناء الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف(اليسوعية)، موضحة للرأي العام حقيقة ما جرى.

وقالت التعبئة “بعيدا عن أي تأويلات أو تفسيرات خاطئة لما جرى، فإن الانتخابات الطالبية التي تجري، عادة ما يشوبها حساسيات وانفعالات بين الطلاب، تؤدي أحيانا إلى حصول بعض الإشكالات التي يجري العمل على معالجتها سريعا”، وتابعت “إلا أن استغلالها من بعض الجهات عبر إثارته النعرات المذهبية وإطلاق الشعارات الاستفزازية والاعتداء على الآخرين قد يؤدي إلى حصول فتنة لا يتمناها إلا الساعين وراءها”.

واضافت التعبئة ان “هذه الحوادث المؤسفة التي يستفيد منها المصطادون في الماء العكر والنافخون في أبواق الفتن، نضع أمر معالجتها بيد الأجهزة القضائية والأمنية المختصة، وندعوها إلى تحمل المسؤولية الكاملة على هذا الصعيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة