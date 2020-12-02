ربيعي: وزارة الأمن تعرفت على المتورطين في اغتيال الشهيد فخري زادة

أعلن المتحدث بأسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، أن “وزارة الأمن تعرفت على الأشخاص المتورطين في جريمة اغتيال العالم محسن فخري زادة”. وقال ربيعي، في مقابلة تلفزيونية الاربعاء حول اغتيال العالم النووي الايراني الشهيد فخري زادة، إن “المجلس الأعلى للأمن القومي قد أعلن عن ذلك في وقت سابق، ومن الجهود التي قامت بها وزارة الامن رصد بعض التحركات، إذ نجحت في السيطرة على المنطقة”.

وتابع المتحدث باسم الحكومة قائلاً “يتم التحقيق في جميع الأبعاد وعندما يتم الانتهاء من ذلك، سيتم اتخاذ طبيعة الرد”، لافتاً إلى أن “النقطة المهمة هو ما اشار اليها قائد الثورة بأن معرفتنا النووية لم تتأثر ولم يتمكنوا من اغتيالها، وأحد برامجنا هو تعزيز المعرفة الدفاعية البحثية”.

المصدر: فارس