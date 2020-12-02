أكثر من 2500 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة مساء أمس، وفاة أكثر من 2500 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ نهاية نيسان، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأفادت وكالة “فرانس برس” أن بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أظهرت أنه بين الساعة 30،20 من مساء الإثنين والساعة 30،20 من مساء الثلاثاء (30،00 ت غ الأربعاء) سجلت الولايات المتحدة 2562 حالة وفاة وأكثر من 180 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

والمرة الأخيرة التي تخطت فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة هذه العتبة تعود إلى نهاية نيسان الماضي، حين كانت الجائحة في ذروتها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية