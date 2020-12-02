مصر: 16 وفاة و392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 16 وفاة و392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفت المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أنه خرج من المستشفيات 98 متعافيا من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102816 حالة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء، هو 116303 حالات من ضمنهم 102816 حالة تم شفاؤها، و6666 حالة وفاة.

وأكد أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

المصدر: وكالة رويترز