فرنسا: انخفاض عدد المصابين بكورونا في المستشفيات للمرة الأولى منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر

أفادت السلطات الصحية في فرنسا يوم الثلاثاء، بأن عدد الأشخاص الذين يمكثون بالمستشفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا، انخفض للمرة الأولى عن 28 ألف مصاب للمرة الأولى منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقالت السلطات إنه تم استقبال 27639 مريضا بسبب عدوى COVID-19، بما في ذلك 3605 مريضا في الإنعاش مقابل 28258 مريضا في المستشفيات بما في ذلك 3751 في الإقامة يوم الاثنين.

إلى ذلك، ارتفعت الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم تسجيل 8083 حالة جديدة مقابل 4005 يوم الاثنين، وارتفع عدد الإصابات منذ ظهور الجائحة إلى 2 مليون و230571 حالة إصابة.

وعدد الحالات اليومية الجديدة أقل من 10000 حالة عتبة لليوم الثالث، وهذا التسلسل لم تسجله فرنسا منذ منتصف سبتمبر 2020.

كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 775 حالة وفاة جديدة في البلاد، 365 حالة وفاة في المستشفيات و410 في مرافق الإقامة لكبار السن المعالين، ليرتفع عدد الوفيات في فرنسا إلى 53506.

المصدر: وكالة رويترز