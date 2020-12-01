خلية الأزمة في قضاء المنية الضنية: تسجيل 31 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت خلية الأزمة في قضاء المنية – الضنية، في نشرتها اليومية، “تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية على مصابين ومخالطين ومشتبه إصابتهم بالفيروس، وجاءت النتائج إيجابية.

وتوزعت الإصابات على بلدات وقرى القضاء على الشكل التالي: بخعون 11، بقرصونا 10، المنية 6، عاصون 3 وإيزال إصابة واحدة”.

ودعت الخلية في بيان إلى “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، خصوصاً لناحية إرتداء الكمامة، والتباعد الإجتماعي، وعدم الإختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعاً لتفشي الفيروس وحفاظاً على السلامة العامة”، وناشدت “المصابين والمخالطين وجوب إلتزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام