ارتفاع الاصابات بكورونا في اقليم الخروب

سجلت منطقة اقليم الخروب ارتفاعا ملحوظا ولافتا في عدد الاصابات بفيروس كورونا في عدد من بلدات المنطقة، ما اثار القلق والخوف لدى المواطنين.

وجاءت على الشكل التالي:

– برجا: تسجيل 18 اصابة، وعدد الحالات الإيجابية الحالية 85، فيما عدد حالات الشفاء 11.

– الناعمة – حارة الناعمة: 14 اصابة، والحالات الايجابية المتبقية 57، و 5 حالات شفاء.

– شحيم: 8 اصابات جديدة وعدد حالات الوفاة 14، وعدد حالات الشفاء الاجمالية 528.

الزعرورية: اصابتان، والعدد الإجمالي للحالات الناشطة المصابة 24.

-الدبية: 6 اصابات، وعدد الاصابات الاجمالي 56، وعدد حالات الشفاء 50.

– سبلين: 3 اصابات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام