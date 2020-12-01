الرئيس عون: التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الثلاثاء خلال استقباله وفدا من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ان “التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة وندعم الاهداف الاستراتيجية الواردة في إطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار”.

من جهة ثانية، شدد الرئيس عون لوفد “مجموعة الميثاق العسكري” من الضباط المتقاعدين ان “لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها”، واكد على “اهمية المحافظة على الاستقرار”، ونوه بأهمية مؤتمر باريس غدا لمساعدة لبنان

وسيشارك الرئيس ، بعد ظهر الاربعاء في “المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني” الذي يعقد بواسطة تقنية الفيديو، بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيرأس الاجتماع مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.

وسيلقي الرئيس عون كلمة في المؤتمر، يتناول فيها الاوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة لاسيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت وتداعيات جائحة “كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام