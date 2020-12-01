وزارة الصحة: 24 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 28 و29 الفائت

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 28/11/2020 و29/11/2020، وأظهرت النتائج وجود أربع وعشرين (24) حالة إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 28/11/2020 كالتالي:

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

” رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 29/11/2020 كالتالي:

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام