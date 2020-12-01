غرفة التحكم المروري: سقوط 14 جريحا في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2020 - 09:52

غرفة التحكم المروري: سقوط 14 جريحا في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 1 December، 2020
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