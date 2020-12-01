مركز “فيكتور” الروسي يتوقع انتهاء وباء كورونا العام المقبل

قالت مديرة مركز “فيكتور” العلمي الروسي، رينات ماكسيوتوف، إن السنة المقبلة قد تشهد نهاية الوباء، ولكن ذلك لا يمثل نهاية لفيروس كورونا الذي سيستمر.

وقالت مديرة مركز “فيكتور”، الذي أنتج اللقاح “إبيفاك كورونا”، وهو الثاني من نوعه روسيا، إن عدد الإصابات بالفيروس يزداد كل يوم، وسينتهي الوباء بمجرد تكون “مناعة القطيع”، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تطعيم نصف السكان.

وأكدت أن نهاية الوباء لا تعني نهاية الفيروس.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 564 ألف إصابة بالفيروس، وتوفي 8985 شخصا، حول العالم خلال اليوم الماضي وحده.

واستنادا إلى آخر الأرقام والاحصاءات الصادرة عن جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الاثنين، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم إلى 62.6 مليون، وتوفي منذ بدء تفشي الوباء أكثر من مليون و458 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي